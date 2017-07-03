Тот случай, когда за чудесами не нужно ехать далеко. В Алтайском крае есть свое чудо — розовое озеро, Бурлинское. Красивые пейзажи озера привлекают сюда каждый год сотни туристов.
На самом деле никакой магии в необычном цвете озера нет, только биология (розовый цвет воде придают микроскопические рачки).
Но отдыхающие не скупятся на комплименты озеру : "это розовый рай", "мечта", "по дороге с облакам", — и делятся красивыми снимками в Instagram.
Нет ничего круче во время путешествия открывать для себя новые прекрасные места🌿 Вокруг ведь столько красивого... . . . #бурсоль #яровое #лето2017 #отпуск #счастьеесть #доченька #big_baby_boom #mimikids #vsco #vsco_lover #vscorussia #sommer2017 #f#gf_russia #holiday #instavsco #instagood #instadaily #porusski
Комментарии
на самой первой фотке Кончитта Вурст?
С приездом, донья Кончитта!!!
Озеро на самом деле чудесное. Вода - оттенки розового, чем ярче солнце, тем ярче розовый цвет. Дно бархатистое, очень приятное. А берег такой широкий, что напоминает площадку аэродрома. Ощущения, что находишься не на этой планете - белые кристаллические берега, розовое зеркало воды, рельсы, уходящие в озеро.
у нас весь запад края в таких озёрах. только дикарём воду с собой брать надо пресную - соль смыть.