Тот случай, когда за чудесами не нужно ехать далеко. В Алтайском крае есть свое чудо — розовое озеро, Бурлинское. Красивые пейзажи озера привлекают сюда каждый год сотни туристов.

На самом деле никакой магии в необычном цвете озера нет, только биология (розовый цвет воде придают микроскопические рачки).

Но отдыхающие не скупятся на комплименты озеру : "это розовый рай", "мечта", "по дороге с облакам", — и делятся красивыми снимками в Instagram.

💜 #бурсоль #грозовоенебо #романтика #яровое2017 A post shared by Мария Корзун (@korzun_maria) on Jun 28, 2017 at 6:32am PDT

#бурсоль#розовоеозеро#яровое2017 A post shared by Антон Андреев (@anton.andreev111) on Jul 2, 2017 at 7:04pm PDT

Я просто оставлю это здесь. Все слова оставила под первым фото. #бурсоль #алтай A post shared by Olga Satunkina (@olga_satunkina) on Jul 2, 2017 at 8:54am PDT

Точно краски подмешали) Чуть поспамлю. #бурсоль #алтай A post shared by Olga Satunkina (@olga_satunkina) on Jul 2, 2017 at 8:49am PDT

Чудесный день в #бурсоль #яровое2017 #яровое #summer #summertime #mysummer2017 #бурсоль A post shared by Maria Afonina 🍒 (@m1l4nka) on Jul 2, 2017 at 6:54am PDT

Розового много не бывает. Розовое озеро — розовые мы! #потомучтомыдевочки #потомучтомыподруги #косичкивотпуске #бурсоль #мореяровое A post shared by Наталья Полыгалова (@natalipoljka) on Jun 29, 2017 at 4:57am PDT

По дороге с облаками в прямом смысле слова #pin_altay #бурсоль A post shared by Inna Pinigina (@izumminka) on Jun 29, 2017 at 4:40am PDT

50 оттенков розового #яровое2017 #бурсоль A post shared by Анастасия Адыякова (@adyyakovaa_26) on Jun 28, 2017 at 1:44am PDT

Прогулки на Бурсоль, удалось поймать немного розовой водички #бурсоль #соленоеозеро #pin_altay A post shared by Evgeny (@pingvinini) on Jun 27, 2017 at 9:16pm PDT

Люблю путешествовать 🙌🏼 розовое озеро Бурсоль ) #яровое #друзья #любовь #алтай #томск #бурсоль A post shared by Иван Подгайных (@ivan_pdg) on Jun 25, 2017 at 2:32am PDT

Не все в этой жизни будет так, как мы хотим! ❤ ...или будет)) #бурсоль A post shared by Евгения Черникова (@e.a.chernikova) on Jun 26, 2017 at 7:57am PDT