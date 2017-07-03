Фото: agoj.ru
Китайский автомобиль Lifan Smily назвали самым дешевым на рынке машин в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "РГ".
Стоимость авто из Китая не изменилась за шесть месяцев и составила 369,9 тысячи рублей. Подчеркивается, что эти машины не пользуются большой популярностью в РФ, за пять месяце 2017 года в стране поставили на учет лишь 33 Lifan Smily. За такой же период в прошлом году зарегистрировали 175 таких машин.
Вторую строчку самых дешевых машин заняла Lada Granta в базовой комплектации с одной подушкой безопасности и дневными ходовыми огнями за 389,9 тысячи рублей. Третье место досталось Lada Priora за 399,9 тысячи рублей, а четвертая строчка — лифтбеку Lada Granta за 414,9 тыс. рублей.
В конце списка дешевейших автомобилей на рынке России - седан Datsun on-DO, стоимость которого равна 436 тысячам рублей.
Комментарии
Безусловно, что российскому автогиганту АВТОВАЗ удалось сохранить любовь россиян и к своим новым разработкам. Прекрасная Гранта заслуженно занимает устойчивый спрос с самого первого дня своего выпуска. В свое время, купив этот автомобиль для работы, с друзьями поехали на сочинскую Олимпиаду в несколько машин. Объехали практически всю европейскую часть России. Только добрые воспоминания об этом автомобили. Намотав на нем без поломок 178 тысяч км. можно смело говорить о его надежности и практичности. (Пользователя с ником СерОжа до сих трясет от зависти только при одном упоминании словосочетаний Гранта -Сочи-Олимпиада. Но, ничего не поделаешь, все когда то начинали в Сибири с допотопных и архаичных косорылок.)
3.07.2017 13:47
- гость -
Как можно назвать гранту прекрасной? Дешевая, без изысков и удобств для непритязательных дачников, это да, но новые разработки, прекрасная и т.д. это не про нее
3.07.2017 14:09
- гость
Сравните модельный ряд АВТОВАЗа до нее и от неё. Да, грубая, да ужасного качества сборка, да металл отвратительный и т.д. и т.п. Скажем откровенно -часто хуже китайцев.Но делать рестайлинговые девятки и "седьмерки" в 21 веке было уже бессмысленно ...
Я назову ее прекрасной!! Брала в автосалоне в 2012. Все норм. Тьфу тьфу тьфу)))