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Китайский автомобиль Lifan Smily назвали самым дешевым на рынке машин в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "РГ".

Стоимость авто из Китая не изменилась за шесть месяцев и составила 369,9 тысячи рублей. Подчеркивается, что эти машины не пользуются большой популярностью в РФ, за пять месяце 2017 года в стране поставили на учет лишь 33 Lifan Smily. За такой же период в прошлом году зарегистрировали 175 таких машин.

Вторую строчку самых дешевых машин заняла Lada Granta в базовой комплектации с одной подушкой безопасности и дневными ходовыми огнями за 389,9 тысячи рублей. Третье место досталось Lada Priora за 399,9 тысячи рублей, а четвертая строчка — лифтбеку Lada Granta за 414,9 тыс. рублей.

В конце списка дешевейших автомобилей на рынке России - седан Datsun on-DO, стоимость которого равна 436 тысячам рублей.