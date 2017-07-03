Участник шоу "Голос" Влади Блайберг, чтобы пассажиры не нервничали во время аварийной посадки самолета, начал напевать песни по бортовой связи, сообщает паблик LEIKA.

Пилоты зафиксировали сбой в работе бортовых систем когда лайнер, следовавший рейсом Москва-Батуми, находился над Ставропольским краем. Тогда командир экипажа разрешил Байбергу напевать песни по бортовой связи. Это помогло.

"На нашем борту из-за каких-то технических неурядиц, в них я не разбираюсь, сложилась нервная обстановка. Нам объявили по громкой связи, что ожидается незапланированная посадка. Состояние было такое, что ладошки покрылись испариной. Сразу появились страшные мысли. И тут вдруг к стюардессам подошёл какой-то парень. Он недолго с ними говорил, потом взял в руки громкоговоритель. Парень попросил не переживать и послушать песни", — рассказала присутствовавшая при инциденте женщина.

Она отметила, что певца узнали не сразу. "Спокойным, бархатистым голосом, он быстро всех успокоил. Некоторые даже стали ему подпевать. В итоге мы, пусть и с пересадкой в Минеральных Водах, и с большой задержкой, но благополучно приземлились в Батуми", — рассказала женщина.