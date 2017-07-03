Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина - первый заместитель генерального директора компании. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter.

"Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России", — министр.

Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России" — Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 июля 2017 г.

Контракт уже экс-главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Он занимал свой пост с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи не намерено продлевать с ним контракт. Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн рублей.