Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина - первый заместитель генерального директора компании. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter.
"Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России", — министр.
Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России"— Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 июля 2017 г.
Контракт уже экс-главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Он занимал свой пост с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязи не намерено продлевать с ним контракт. Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн рублей.
Комментарии
То есть к 1 января ей 45 000 000 рубликов премии обеспечено? А что, всё по закону, по контракту, по документам...
А почему не арестовали этого Дмитрия Страшнова? Он же стабильность подрывает! Пока люди часами в очередях стоят они не только про Страшнова гадости говорят, но и про самого Путина.
А Путин здесь причем?
Нет незаменимых людей.
Патамушта он организовал это безобразие.
А вот она честная: она по чину берет... Брала.