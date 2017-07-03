Фото: vk.com/barneos22
Столкновение кроссовера Volvo и легкового автомобиля Hyundai произошло днем в понедельник, 3 июля, на ленинском проспекте в Барнауле.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На пересечении проспекта Ленина с Аносова в сторону площади Октября ДТП. Volvo решил вдруг перестроится", — отмечает автор заметки.
По данным очевидцев, в результате аварии оказался занят средний ряд проспекта Ленина.
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Опыт дорожных курьезов огромный и пора бы к ПДД выпустить ГИБДД новичкам книжонку памятку: "Способы избежания "чайника" от х/путало за рулем"