Фото: vk.com/barneos22

Столкновение кроссовера Volvo и легкового автомобиля Hyundai произошло днем в понедельник, 3 июля, на ленинском проспекте в Барнауле.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На пересечении проспекта Ленина с Аносова в сторону площади Октября ДТП. Volvo решил вдруг перестроится", — отмечает автор заметки.

По данным очевидцев, в результате аварии оказался занят средний ряд проспекта Ленина.



