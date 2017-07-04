Фото: Ecvdo.ru

Спрос на получение высшего образования растет с каждым годом. Каждый поступающий в университет хочет получить "вышку", но не у всех есть возможность учиться платно. И сегодня все чаще стоимость на образование становится определяющим фактором в выборе профессии. Редакция Amic.ru сделала подборку самых дорогих факультетов и направлений в вузах Алтайского края на 2017-2018 учебный год.

Алтайский государственный университет

Фото: asu.ru

Считается, что самый дорогой факультет в классическом университете — юридический. Оказывается, это совсем не так. Мы были удивлены, когда узнали, что самое дорогостоящее обучение на специальностях факультета искусств. В этом году, родителям, чьи дети пожелали освоить искусство костюма и текстиля или музыкально-инструментальное искусство, но не попали на бюджет, придется заплатить 144 тысячи за первый курс.

А вот родителям будущих юристов нужно будет заплатить на 43 тысячи меньше в первый год обучения, то есть 101 тысячу рублей.

98 тысяч 500 рублей в год стоит обучение на всех направлениях МИЭМИС-международного института экономики, менеджмента и информационных систем на базе АГУ.

Четвертое место по стоимости делят специальности биотехнология, ландшафтная архитектура, прикладная информатика, рекламы и связи с общественностью, журналистика и направления факультета психологии и педагогики — родителям абитуриентов придется выложить 92 тысячи 500 рублей за первый курс обучения.

Технический университет

Фото: Alt.STU.ru

В политехе самыми дорогими направлениями в 2017-2018 учебном году являются дизайн и техническая физика — 129 тысяч рублей в год нужно заплатить желающим поступить на эти специальности.

На втором месте — будущие строители, электроэнергетики, технологи транспортных процессов и специалисты-инноватики. Бюджет их родителей уменьшится в первый год учебы на 86 тысяч.

Замыкает тройку специальность менеджмент — 82000 рублей в год.

Медицинский университет

Фото: agmu.ru

Традиционно, самым дорогим и популярным факультетом у медиков остается стоматологический — 145 тысяч рублей стоит обучиться этому знанию.

"Серебро" делят фармацевтический и лечебный факультеты — здесь расценки на учебу 119 тысяч рублей.

Третье место-педиатрия- 109 тысяч рублей.

А вот специальность медико-профилактическое дело стоит всего, по сравнению с другими направлениями, 93000 в год.

Аграрный университет

Фото: asau.ru

Самые дорогие направления аграриев стоят почти 81 тысячу рублей в год — это землеустройство и кадастры, лесное дело, ветеринария, зоотехния, агроинженерия, природообустройство и водопользование. За остальные специальности — менеджмент, товароведение, государственное и муниципальное управление нужно заплатить 69 тысяч 700 рублей.

Педагогический университет

Фото: altspu.ru

Самым дорогим направлением у будущих педагогов оказалась "Физическая культура и безопасность" — почти 128 тысяч. Вторыми в прейскуранте цен оказались физики и информатики: родителям придется платить 83 000 рублей в год. Замыкают тройку лидеров все направления в лингвистическом институте и институте психологии и педагогики на базе "педа" — здесь цена за учебу почти 79 тысяч рублей за первый год.

"Популярность и цена за учебу, по крайней мере у нас, никак не взаимосвязаны. Стоимость по направлениям утверждает Министерство образования и науки, мы никак не можем повлиять на ее размер. Например, в новосибирском университете на тех же факультетах, что и у нас,установлена большая цена за обучение, так как министерство решило, что Новосибирская область "дороже" обходиться государству, чем Алтайский край. Вот в таких рамках и живем. Скажу только одно -чем дороже направление, значит, тем больше всяческой аппаратуры, лабораторных инструментов, спортивного инвентаря(например, на направлении "физическая культура и безопасность") используется в учебном процессе",-рассказывает Ксения Янчевская, начальник управления по связям с общественностью и издательской деятельности Педагогического университета.

По данным Центра управления финансами, по прогнозам, в этом году реальные доходы населения еще уменьшатся. Правда, не сильно – всего на 0,2%. Для сравнения: в 2016 году люди потеряли почти 6%. Рост благосостояния начнется не раньше 2018 года. Но доходы будут увеличиваться так медленно, что к уровню 2014 года мы подойдем лишь через 7-8 лет. Зато средняя заработная плата увеличится с 39 тысяч рублей в 2017 году до 48,4 тысяч рублей в 2021 году. Реальные доходы населения включают в себя еще пенсии, пособия. То есть, зарплаты в ближайшие несколько лет будут расти быстрее социальных выплат.

Автор: Оксана Исакова