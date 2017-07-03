Жительница Санкт-Петербурга Екатерина заявила, что аргентинская футбольная знаменитость Диего Марадона якобы пытался снять с нее платье в элитном отеле, чтобы над ней надругаться, сообщает LIFE.

Девушка сказала, что пришла в элитный петербургский отель в компании известного футболиста и еще нескольких представительниц прекрасного пола. Вскоре Екатерина подняла в номере шум и заявила, что Марадона якобы приставал к ней.

Екатерина представилась журналисткой и заявила, что пришла взять интервью. По ее словам, вместе с Марадоной они выпили, потом он пытался снять с нее платье. Но, как отмечается, она оказалась. Тогда футболист якобы предложил ей 500 евро, чем глубоко оскорбил девушку.

Представители Марадоны предложили ей покинуть номер. Чтобы вывести из номера полураздетую даму, работникам отеля пришлось звать охрану.

Екатерине в белье пришлось сидеть в холле отеля и ждать полицию.