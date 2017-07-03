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Отключением воды и штрафными санкциями грозит барнаульский водоканал должникам, проживающим в пригородных поселках — совокупный долг неплательщиков уже превысил 810 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в данном случае речь идет о поселках Лесной, Октябрьский, Спутник, Авиатор и Новомихайловке.

Коммерческий директор водоканала Андрей Таскин отметил, что в первый летний месяц число должников здесь резко увеличилось. "Мы связываем это с прохождением поливного сезона, который длится в Алтайском крае с мая по август. Долги начинают копить абоненты, которые рассчитываются по нормативу, – плата за водоснабжение у них может достигать 1,5-2 тыс. рублей в месяц. И, несмотря на то, что законодательство в части начисления платы за полив поменялось более 2 лет назад, многие жители частного сектора с изменениями не знакомы, с начислениями не соглашаются, из-за чего начинают накапливать долг", — объяснил представитель компании.

Должникам, не оплатившим услуги более двух месяцев, выдаются предупреждения, а в случае, если ресурс так и не будет оплачен, то водоканал в течение 20 дней может ограничить водоснабжение.

При этом следует иметь ввиду, что возобновить водоснабжение можно будет только после полного погашения долга, оплаты пени и расходов на проведение отключения и подключения.

В водоканале подчеркивают, что итоговая сумма взысканий может в два, а то и в три раз превышать сумму долга. В этой связи барнаульцев просят не игнорировать предупреждения и вовремя оплачивать услуги.