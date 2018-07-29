Ничто так хорошо не освежает в жаркие дни, как вкусный и полезный безалкогольный коктейль. Чтобы наших читателей не мучила жажда, Amic.ru собрал несколько интересных рецептов, которые отлично утоляют жажду и при этом легки в приготовлении дома, а по вкусу не уступают тем, которые продаются в барах.
Шипучка "Арбуз-мята"
Что потребуется?
- Свежие листья мяты — 1 ст.
- Измельченный имбирь — 4, 5 ст.л.
- Жидкий мед — 3 ст. л.
- Красный перец — 0,5 ч. л.
- Щепотка морской соли
- Вода без газа — 0,5 стакана
- Мякоть арбуза, нарезанная кубиками — 4 ст.
- Минеральная вода с газом
Как готовить?
Положить мяту, мед, половину имбиря, перец и соль в небольшую кастрюлю и залить все водой. После накрыть крышкой и довести до кипения на среднем огне, после крышку убрать и варить еще 4–5 минут на медленном огне. Дать массе настояться и процедить через сито. Оставшуюся часть имбиря и арбуз измельчить в блендере. Отжать из массы сок и оставить в покое минут на 15. Смешать мятный сироп и имбирно-арбузный сок в одной емкости и убрать в холодильник. По бокалам разливать, заполняя их на четверть, все остальное займет охлажденная минералка.
Коктейль "Апельсин-клубника-манго"
Что потребуется?
- Апельсиново-манговый сок — 2 ст.
- Клубника — 1,5 ст.
- Минеральная вода с газом
- Дольки апельсина для украшения
Как готовить?
Сок перелить в кастрюлю, накрыть крышкой и довести до кипения на среднем огне. Затем снять крышку и оставить кипеть 20 минут на медленном огне. Клубнику измельчить в блендере. Пюре процедить через сито и отжать через марлю. Смешать соки и поставить в холодильник. При подаче каждый стакан наполнить сиропом на четверть, затем добавить 150–180 мл охлажденной минералки и хорошенько перемешать. Бокалы украсить дольками апельсина.
Коктейль "Малина-лайм"
Что потребуется?
- Малина — 2 ст.
- Вода без газа — 1 ст.
- Сок лайма — 4,5 ст.л.
- Кленовый сироп — 3 ст. л.
- Жидкий мед — 2 ст. л.
- Минеральная вода с газом
Как готовить?
Выложить малину в кастрюлю, залить водой и добавить половину сока лайма, кленовый сироп и мед. Накрыть крышкой и довести до кипения на среднем огне, затем поварить еще минут 10 на слабом огне без крышки. Снять с плиты и дать постоять 15 минут. Процедить жидкость через сито или марлю. Добавить оставшийся сок лайма и охладить. Подавать, разбавляя каждый стакан, заполненный сиропом на четверть, 180–200 мл охлажденной минералки и добавлять лед.
Материал впервые опубликован 4 июля 2017 года
Комментарии
Жидкый мед ))))))
а так же на четверт и отжат через марлю)))
Жидкый мед ))))))
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Это, навернео, очень важно когда варишь из него сироп.
Надо попробовать, только я лучше смешаю готовый мятный сироп с медом. Врить сиропы в жару - совсем лень. Кстати, а где жара?