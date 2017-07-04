Ничего так хорошо не освежает в жаркие дни, как вкусный и полезный безалкогольный коктейль, чтобы наших читателей не мучила жажда, Amic.ru собрала несколько интересных рецептов, которые отлично утоляют жажду и при этом легки в приготовлении дома, а по вкусу не уступают тем, которые продаются в барах.

Положить мяту, мед, половину имбиря, перец и соль в небольшую кастрюлю и залить все водой. После накрыть крышкой и довести до кипения на среднем огне, после крышку убрать варить еще 4–5 минут на медленном огне. Дать массе настояться и процедить через сито. Оставшуюся часть имбиря и арбуз измельчить в блендере. Отжать из массы сок и оставь в покое минут на 15. Смешать мятный сироп и имбирно-арбузный сок в одной емкости и убрать в холодильник. По бокалам разливать, заполняя их на четверт, все остальное займет охлажденная минералка.

Коктейль "Апельсин-клубника-манго"

Что потребуется?

Апельсиново-манговый сок — 2 ст.

Клубника — 1,5 ст.

Минеральная вода с газом

Дольки апельсина для украшения

Как готовить?