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Сочный вкус и натуральные компоненты: готовим освежающие летние коктейли

, ИА "Амител"
Арбуз, мята, ягоды и мед: из чего еще приготовить освежающий и полезный коктейль?

Ничего так хорошо не освежает в жаркие дни, как вкусный и полезный безалкогольный коктейль, чтобы наших читателей не мучила жажда, Amic.ru собрала несколько интересных рецептов, которые отлично утоляют жажду и при этом легки в приготовлении дома, а по вкусу не уступают тем, которые продаются в барах.

Шипучка "Арбуз-мята"

Что потребуется?

  • Свежие листья мяты — 1 ст.
  • Измельченный имбирь — 4, 5 ст.л.
  • Жидкый мед — 3 ст. л.
  • Красный перец — 0,5 ч. л.
  • Щепотка морской соли
  • Вода без газа — 0,5 стакана
  • Мякоть арбуза, нарезанная кубиками — 4 ст.
  • Минеральная вода с газом

Как готовить?

Положить мяту, мед, половину имбиря, перец и соль в небольшую кастрюлю и залить все водой. После накрыть крышкой и довести до кипения на среднем огне, после крышку убрать варить еще 4–5 минут на медленном огне. Дать массе настояться и процедить через сито. Оставшуюся часть имбиря и арбуз измельчить в блендере. Отжать из массы сок и оставь в покое минут на 15. Смешать мятный сироп и имбирно-арбузный сок в одной емкости и убрать в холодильник. По бокалам разливать, заполняя их на четверт, все остальное займет охлажденная минералка.

Коктейль "Апельсин-клубника-манго"

Что потребуется?

  • Апельсиново-манговый сок  — 2 ст.
  • Клубника — 1,5 ст.
  • Минеральная вода с газом
  • Дольки апельсина для украшения

Как готовить?

Сок перелить в кастрюлю, накрыть крышкой и доведи до кипения на среднем огне. Затем снять крышку и оставь кипеть 20 минут на медленном огне. Клубнику измельчить в блендере. Пюре процедить через сито и отжат через марлю. Смешать соки и поставить в холодильник. При подаче каждый стакан наполнить сиропом на четверть, затем добавить 150–180 мл охлажденной минералки и хорошенько перемешать. Бокалы украсить дольками апельсина.

Коктейль "Малина-лайм"

Что потребуется?

  • Малина — 2 ст.
  • Вода без газа — 1 ст.
  • Сок лайма — 4,5 ст.л.
  • Кленовый сироп — 3 ст. л.
  • Жидкий мед — 2 ст. л.
  • Минеральная вода с газом

Как готовить?

Выложить малину в кастрюлю, залить водой и добавить половину сока лайма, кленовый сироп и мед. Накрыть крышкой и довести до кипения на среднем огне, затем поварить еще минут 10 на слабом без крышки. Снять с плиты и дать постоять в течение 15 минут. Процедить жидкость через сито или марлю. Добавить оставшийся сок лайма и охладить. Подавать, разбавляя каждый стакан, заполненный сиропом на четверть, 180–200 мл охлажденной минералки и добавлять лед.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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