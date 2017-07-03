Фото: barnaul.org

Администрация Барнаула запустила новую версию своего официального сайта — ресурс стал значительно красочнее и судя по всему, отныне во главу угла поставлено не только информационное, но и мультимедийное наполнение.

В "шапке" главной страницы сайта в настоящее время представлены основные тематические блоки, отражающие повестку дня — приоритетные городские проекты, 80-летние Алтайского края и так далее. Модернизацию пережили и основные разделы.

Как рассказал порталу Amic.ru председатель комитета информационной политики горадминистрации Станислав Тетерятник, официальный интернет-ресурс в настоящее время работает в новом виде на постоянной основе, но будет модернизироваться.

"Мы планируем серьезно развивать наши сервисы, делать их более функциональными и удобными для пользователей. Все это будет дополняться. Мы открыты для предложений и считаем, что нужно делать это вместе с горожанами", — подчеркнул собеседник.

По словам Станислава Тетерятника, макеты и дизайн сайта были разработаны в прошлом году. Кропотливой работы потребовало наполнение сайта и перенос информации со старой версии.

Что касается стоимости редизайна, то согласно муниципальному контракту она составила около 2,4 миллиона рублей. Надо отметить, что это весьма скромные средства для подобного рода модернизации сетевых ресурсов.

Портал Amic.ru призывает читателей оставить в комментариях мнение о новой версии городского сайта.