Фото: Isetnews.com
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным хочет сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал CNN и его неназванные источники из администрации президента США.
Канал передает, что Трамп намерен обсудить с президентом РФ военную ситуацию в Сирии и оказываемую Россией поддержку президенту САР Башару Асаду, а также "действия РФ на Украине". При этом представители администрации главы Соединенных Штатов подчеркнули, что главным вопросом повестки встречи станет Сирия.
Сообщается, что тему якобы вмешательства России в американские выборы вряд ли поднимут на встрече лидеров двух стран.
Ранее советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что на саммите "двадцатки" Гамбурге, который пройдет 7-8 июля, Трамп встретится со многими мировыми лидерами, в том числе с главой РФ Путиным.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи глав РФ и США началась, однако ее формат и время будут согласованы по дипломатическим каналам.
Комментарии
А будут ли говорить то, а то может пынька опять сбежит. Бывало уже такое.
"Как сообщили источники телеканала, Трамп хочет обсудить с Путиным .."
Не обсудить, а решить сколько ещё потешных санкций накинуть)
Вот и хорошо, что все начало проясняться. А то Д.Песков все отрицал и был не в курсе. Молодец. Сейчас заявил, что согласуется формат и время. С нескрываемой радостью, любопытством и интересом, затаив дыхание ждем известий о встрече двух ведущих мировых лидеров. Только бы В.В.Путин не опоздал, а Д.Трамп не забыл свое знаменитое долгое крепкое рукопожатие в Белом Доме.
Неочем говорить. Встречи небудет.
Думаю, что это политический флер, и ничто иначе. Д.Трамп по существу не желает встречи с Владимиром Путиным!
Позиция, по вопросам внешней политике им предельно ясна, и уступков никаких не будет.
По этой причине, они вынуждены тянуть время до результатов желаемых выборов в 2018 году в РФ.
Думаю, что это политический флер, и ничто иначе. Д.Трамп по существу не желает встречи с Владимиром Путиным!
Позиция, по вопросам внешней политике им предельно ясна, и уступков никаких не будет.
По этой причине, они вынуждены тянуть время до результатов желаемых выборов в 2018 году в РФ.
Обсуждать собственно говоря,не чего, позиция Трампа и Путина ясна, продление санкций дело времени
Если бы Трамп хотел бы что-то обсудить, то приехал бы в Москву и обсудил бы. А это больше похоже на то, что Трамп вынужден встретится в х-лом на какой-то сходке.
Интересный заголовок: "СМИ узнали ......" Засветились глупостью и зазнайством!
Тогда, когда еще Дональнд с Володей еще ни ... не знают!