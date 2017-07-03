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Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным хочет сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал CNN и его неназванные источники из администрации президента США.

Канал передает, что Трамп намерен обсудить с президентом РФ военную ситуацию в Сирии и оказываемую Россией поддержку президенту САР Башару Асаду, а также "действия РФ на Украине". При этом представители администрации главы Соединенных Штатов подчеркнули, что главным вопросом повестки встречи станет Сирия.

Сообщается, что тему якобы вмешательства России в американские выборы вряд ли поднимут на встрече лидеров двух стран.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что на саммите "двадцатки" Гамбурге, который пройдет 7-8 июля, Трамп встретится со многими мировыми лидерами, в том числе с главой РФ Путиным.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи глав РФ и США началась, однако ее формат и время будут согласованы по дипломатическим каналам.