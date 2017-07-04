Сейчас в Барнауле часто можно встретить детей и даже взрослых, которые крутят в руках замысловатую игрушку — это спиннер. Ему все возрасты покорны, но особо популярен он среди детей младшего школьного возраста. Модную игрушку представляют как гаджет для снятия стресса и развития концентрации внимания. Amic.ru обратился к педагогу-психологу, чтобы выяснить так ли это на самом деле.

Игрушка или терапевтическое средство?

В инструкции по использованию гаджета говорится о развитии мелкой моторики у детей, но это не совсем соответствует действительности. Могут развиваться такие показатели, как гибкость и ловкость, но не мелкая моторика. Устройство не помогает ребенку развивать мышцы, которые функционируют во время письма.

Педагог-психолог МБОУ "СОШ №84" Ирина Никитина рассказала, что спиннер изначально разрабатывался как средство для снятия излишней расторможенности у детей с сидромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Но сейчас, на волне популярности этого устройства, его терапевтические функции ставятся под вопрос. Если спиннер действительно оказывает какой-то коррекционный эффект, у него должна быть методика использования. Родители и педагоги должны обучать детей правильно пользоваться спиннером.

Производители говорят и о развитии концентрации внимания у владельцев спиннера. И это утверждение Ирина Павлова ставит под сомнение.

"Спиннер — это просто игрушка и концентрация внимания тут не при чем. Чем меньше ребенок, тем сложнее распределить внимание. Например, если взрослые могут стучать ручкой по столу и одновременно думать о чем-то другом, то для детей это проблема. Они концентрируются на том, что делают" — добавляет педагог-психолог.

В целом, популярность спиннера основана на коллекционировании, как и в случае с другими игрушками. Дети хотят выделиться своим спиннером, чтобы похвастаться и быть на одной волне со сверстниками. Производители выпускают спиннеры разных форм и размеров, с эффектами и дополнениями. Это стимулирует детей к покупке все новых спиннеров. Обычный маркетинговый прием.

За или против?

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни считают, что спиннер не представляет никакой опасности для детей и родители сами с удовольствием его крутят.

Другие же всерьез опасаются негативного влияния игрушки. На форумах рассказывают страшные истории о том, что спиннеры калечат детей. Портал fidget-spin.ru пишет, что австралийский мальчик повредил глаз в время игры со спиннером. "Он подбросил спиннер слишком высоко и не успел его поймать. Лопасть вертушки попала в уголок глаза и раскололась. Хорошо, что он не потерял зрение", сказала мать ребенка. Девочка из Техаса играла со спиннером и случайно проглотила подшипник. Врачи вовремя провели операцию, и сейчас любительнице спиннеров ничего не угрожает.

Есть и те, кто ничего не знает об этом гаджете и путают спиннер и спиннинг (снасть для ловли рыбы).

И что делать?

Барнаульская мама Маргарита говорит: "Моя дочь пользуется спиннером уже месяц. Не заметила никаких странностей в ее поведении. Покрутит пару минут и успокаивается".

Ирина Павловна считает, что покупать детям спиннер можно, но не стоит надеяться на терапевтический эффект. Это просто игрушка.

"Она безобидна, но стоит контролировать использование спиннера и разговаривать с ребенком. Объяснять, что можно доставать спиннер на переменах, чтобы снять лишнюю двигательную активность, но на время занятий игрушку нужно убирать" — советует психолог.

Бородина Ксения