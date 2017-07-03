Алтайские учреждения здравоохранения имеют долгов на 860 млн рублей. Для решения проблемы региональный Минздрав вводит свой контроль за расходами больниц. Но иногда решить проблему получается только путем оптимизации. Об этом на встрече с журналистами и депутатами "Единой России" рассказали представители Минздрава и ТФОМС.

По словам исполнительного директора ТФОМС по Алтайскому краю Марины Богатыревой, сегодня кредиторская задолженность медицинских учреждений Алтайского края достигла уровня 860 млн рублей. С апреля 2017 года наметилась тенденция на спад, к 1 июня задолженность сократилась на 60 млн рублей. Но проблема не теряет актуальности.

В Алтайском крае 17 лечебных учреждений с "долгими долгами".

Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова сообщила, что сейчас министерство контролирует все расходы в лечебных учреждениях, в этих 17-ти учреждениях проходит оптимизация расходов.

"Мы провели инвентаризацию всей собственности лечебных учреждений (зданий, сооружений, земельных участков, имущества) и дали рекомендации избавляться от неэффективной собственности", — сообщила министр.

Решается эта проблема и более жестко: слияние учреждений, реорганизация и оптимизация сети. В Минздраве заверили, что делается это осторожно, чтоб не вызывать социального напряжения.

В качестве удачного примера в министерстве приводят Суетскую центральную районную больницу, где была большая просроченная задолженность, были закрыты счета, больница не могла покупать лекарства и платить за бензин для машиной "Скорой помощи". Для решения проблемы она была объединена с Благовещенской ЦРБ.

"На сегодняшний день долги в Суетке и Благовещенке погашены полностью, заработные платы выплачиваются своевременно и в полном объёме, открыты новые подстанции скорой помощи для жителей Суетского района, выстроена маршрутизация пациентов", — сообщил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

Он добавил, что самодостаточным может быть то учреждение, к которому прикреплено более 20 тысяч человек. Разумеется, что во многих больницах края столько людей не обслуживается, учреждениям проходится жить за счет бюджета.

Позже в пресс-службе "Единой России" сообщили, что партия создаст рабочую группу по вопросам задолженностей лечебных учреждений края.

Кстати, на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутат-единоросс Николай Якушев попросил только что назначенного главу Счетной палаты Алтайского края Виктора Миненка взять на контроль эту ситуацию.

Материал подготовлен при участии Кирилла Аверина