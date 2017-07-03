Алтайские учреждения здравоохранения имеют долгов на 860 млн рублей. Для решения проблемы региональный Минздрав вводит свой контроль за расходами больниц. Но иногда решить проблему получается только путем оптимизации. Об этом на встрече с журналистами и депутатами "Единой России" рассказали представители Минздрава и ТФОМС.
По словам исполнительного директора ТФОМС по Алтайскому краю Марины Богатыревой, сегодня кредиторская задолженность медицинских учреждений Алтайского края достигла уровня 860 млн рублей. С апреля 2017 года наметилась тенденция на спад, к 1 июня задолженность сократилась на 60 млн рублей. Но проблема не теряет актуальности.
В Алтайском крае 17 лечебных учреждений с "долгими долгами".
Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова сообщила, что сейчас министерство контролирует все расходы в лечебных учреждениях, в этих 17-ти учреждениях проходит оптимизация расходов.
"Мы провели инвентаризацию всей собственности лечебных учреждений (зданий, сооружений, земельных участков, имущества) и дали рекомендации избавляться от неэффективной собственности", — сообщила министр.
Решается эта проблема и более жестко: слияние учреждений, реорганизация и оптимизация сети. В Минздраве заверили, что делается это осторожно, чтоб не вызывать социального напряжения.
В качестве удачного примера в министерстве приводят Суетскую центральную районную больницу, где была большая просроченная задолженность, были закрыты счета, больница не могла покупать лекарства и платить за бензин для машиной "Скорой помощи". Для решения проблемы она была объединена с Благовещенской ЦРБ.
"На сегодняшний день долги в Суетке и Благовещенке погашены полностью, заработные платы выплачиваются своевременно и в полном объёме, открыты новые подстанции скорой помощи для жителей Суетского района, выстроена маршрутизация пациентов", — сообщил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.
Он добавил, что самодостаточным может быть то учреждение, к которому прикреплено более 20 тысяч человек. Разумеется, что во многих больницах края столько людей не обслуживается, учреждениям проходится жить за счет бюджета.
Позже в пресс-службе "Единой России" сообщили, что партия создаст рабочую группу по вопросам задолженностей лечебных учреждений края.
Кстати, на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутат-единоросс Николай Якушев попросил только что назначенного главу Счетной палаты Алтайского края Виктора Миненка взять на контроль эту ситуацию.
Материал подготовлен при участии Кирилла Аверина
Комментарии
В качестве удачного примера в министерстве приводят Суетскую центральную районную больницу, где была большая просроченная задолженность,
она была объединена с Благовещенской ЦРБ
по-русски: долги одной больницы повесили на другую...
кредиторская задолженность медицинских учреждений Алтайского края достигла уровня 860 млн рублей. С апреля 2017 года наметилась тенденция на спад, к 1 июня задолженность сократилась на 60 млн рублей.
посчитаем, за 3 месяца минус 60 млн, получается по 20 в месяц. 860 делим на 20, получаем 43 месяца или 3,5 года....
это если не учитывать растущую ежемесячно задолженность.
а так при совецкой власти министресса здравозахоронения и директриса фонда медстраха уже бы отбывали срок за неэффективность расходывания средств государства...
После оптимизации здравоохранения на селе, население брошено на выживание, в ЦРБ дефицит персонала, хорошо если самостоятельно добрался до кластера, или дождался "гастролёров" из городских частных КДП, если нет, то , как говориться, помер Ефим и х--- с ним
Сволочи. Это открытый геноцид населения края!
"и дали рекомендации избавляться от неэффективной собственности", — сообщила министр."
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долги как возникли? из налогов и коммунальных услуг?
эффективность учреждения здравоохранения должная оцениваться не по коммерческим критериям.
Распустить мин здрав
3.07.2017 16:08
- гость -
Сволочи. Это открытый геноцид населения края!
Это геноцид населения собственной страны, подписанный кремлёвским сидельцем Федеральный Закон № 83-ФЗ 08.015 2010
3.07.2017 16:56
- гость -
ваша контора еще не разорилась?
как разорится, предлагаю всех собак на вас повесить, одного
3.07.2017 16:25
Гонец из Пензы
щаз под шумок всю неэффективную госсобственность за копейки продадут и станет она новым владельцам приносить прибыль. Мы это проходили уже в 90-е
Устроили из больниц магазины, твари. С какого фига бензин больница должна покупать? Тогда дУпутаты ГД пусть тоже за свои деньги содержат здание, где они творят беззакония, покупают себе бензин, правительство воровское тоже пусть на свои миллионы ( откуда?) покупают шампанское по 36000 рубликов да и сыру на 5 миллионов в месяц тоже уже им обожраться пора и подавиться. Зачем нам эта несметная свора дармоедовворюг, если мы за всё должны платить, при этом налоги только растут.
Ещё одна фишка: долги у больниц появляются из-за штрафов после проверок. Проверок стало больше, штрафов тоже, следовательно, растут долги.
Оптимизация означает что закроют ещё больше больниц и уволят ещё больше врачей, так что прощай медицина на Алтае