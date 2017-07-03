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Власти Барнаула готовятся к серьезной модернизации городского пляжа на острове Помазкин, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что сити-менеджер Сергей Дугин дал поручение в самое ближайшее время провести геодезические измерения, которые станут основной для проекта реконструкции этой площадки для купания.

В частности, предполагается проведение работ по углублению дна с обустройством пологого спуска. Также планируется осуществить намыв песчаного пляжа, обустроить зоны отдыха, создать детскую, спортивную и сценическую площади.

Помимо этого, на пляже установят новые контейнеры для мусора и наружное освещение.

"Мы должны сделать хороший пляж, чтобы горожанам было где отдохнуть в жаркие летние дни", — подчеркнул Сергей Дугин.

Работы на городском пляже планируется начать в этом году после окончания купального сезона.