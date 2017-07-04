Что изменилось?

Закон решает именно вторую проблему — остановку очереди. Теперь если один очередник молчит (установлен срок на раздумье) или отказался, очередь идет дальше, земельный участок будет предложен следующему по очереди гражданину.

Идем дальше. Раньше по закону многодетная семья не могла бесплатно взять участок, на котором у нее уже построен дом. Можно было продолжать платить за него арендную плату, либо выкупить его (60% от кадастровой земельной стоимости), либо взять бесплатно (если гражданин стоит в очереди) другой участок. Теперь взять бесплатно в собственность можно участок, на котором у семьи стоит дом, но тем самым они реализуют право на однократное предоставление бесплатного участка и выбывают из очереди. В то же время они вправе выкупить землю под домом и остаться в очереди на бесплатный участок.

В Минимущества пояснили: очень часто граждане жаловались, что им не нужен участок на стороне, нужен тот, на котором уже стоит их дом. Но закон отдать его бесплатно не позволял.

Из закона:

Граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на учете (...), имеют право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного им на праве аренды, ином предусмотренном земельным законодательством праве для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, находящийся в собственности таких граждан.

Еще одно новшество: жители ЗАТО "Сибирский" не могли раньше и не смогут теперь получить землю в "Сибирском", потому что там земля ограничена в обороте. Но теперь они могут реализовать это право в других муниципалитетах Алтайского края, где встанут в очередь.

Из закона:

Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, земельные участки предоставляются однократно в границах муниципального района или городского округа, на территории которых осуществлена постановка на учет таких граждан.