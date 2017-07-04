Многодетные семьи — отдельная социальная категория. Они имеют ряд льгот, одна из них — бесплатное получение земли. В Алтайском крае для этого даже имеется закон "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". На сессии в минувший четверг, 29 июня, депутаты Алтайского краевого Заксобрания внесли в этот закон поправки, которые должны значительно упростить процедуру, ведь сегодня получить землю — дело не из простых. Совместно со специалистами АКЗС и Министерства имущественных отношений Алтайского края корреспондент ИА "Амител" разбирался в тонкостях законодательства.
Многодетные семьи (трое или более детей), состоящие на учете по бесплатному предоставлению участков, имеют право на однократное приобретение в собственность бесплатно земельного участка.
Это может быть участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (из утвержденного перечня). Либо участок, где расположен дом (находящийся в собственности), или уже арендуемый ими участок.
Могла, но на практике эту возможность было трудно реализовать.
Главная проблема — большая очередь. Тут есть два момента. В Барнауле, например, участков в собственности муниципалитета, которые можно было бы отдать на эти цели крайне мало. В селах — участки есть, но проблема в отсутствии коммуникаций. Бюджеты и без того скудны, денег на строительство коммунальных сетей просто нет (власти должны обеспечить коммуникации до участка). А многодетной семье это очень дорого (на их плечи ложилось плата за подключение к коммуникациям на самом участке).
Второй момент: раньше очередь не двигалась из-за того, что в законе не был четко прописан механизм. Например, органы власти отправляют гражданину, который стоит на учете (в очереди), предложение об участке из перечня. Но если он в ответ не обратился за предоставлением участка, не было понятно, как действовать, идти дальше по очереди было нельзя. Спорные моменты приходилось решать даже в суде. Движение очереди останавливалось.
Закон решает именно вторую проблему — остановку очереди. Теперь если один очередник молчит (установлен срок на раздумье) или отказался, очередь идет дальше, земельный участок будет предложен следующему по очереди гражданину.
Идем дальше. Раньше по закону многодетная семья не могла бесплатно взять участок, на котором у нее уже построен дом. Можно было продолжать платить за него арендную плату, либо выкупить его (60% от кадастровой земельной стоимости), либо взять бесплатно (если гражданин стоит в очереди) другой участок. Теперь взять бесплатно в собственность можно участок, на котором у семьи стоит дом, но тем самым они реализуют право на однократное предоставление бесплатного участка и выбывают из очереди. В то же время они вправе выкупить землю под домом и остаться в очереди на бесплатный участок.
В Минимущества пояснили: очень часто граждане жаловались, что им не нужен участок на стороне, нужен тот, на котором уже стоит их дом. Но закон отдать его бесплатно не позволял.
Из закона:
Граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на учете (...), имеют право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного им на праве аренды, ином предусмотренном земельным законодательством праве для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, находящийся в собственности таких граждан.
Еще одно новшество: жители ЗАТО "Сибирский" не могли раньше и не смогут теперь получить землю в "Сибирском", потому что там земля ограничена в обороте. Но теперь они могут реализовать это право в других муниципалитетах Алтайского края, где встанут в очередь.
Из закона:
Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, земельные участки предоставляются однократно в границах муниципального района или городского округа, на территории которых осуществлена постановка на учет таких граждан.
Есть в законе изменения, касающиеся не только многодетных семей. Это категория нуждающихся в улучшении жилищных условий (молодые семьи, одинокие матери или отцы, имеющие несовершеннолетнего ребенка, военнослужащие, ветераны и нетрудоспособные члены семьи погибших ветеранов ВОВ, боевых действий РФ и СССР, герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда и другие).
Раньше земельные участки для жилищного строительства предоставлялись им не сразу, сначала они брали его на пять лет в аренду. В этот срок они должны были успеть построить дом и сдать его в эксплуатацию. Только после этого они могли получить землю в собственность бесплатно. В марте 2015 года в федеральном законе прописали, что земля предоставляется в аренду не на пять, а на 20 лет. Теперь и в краевом законе прописали, что взявшие ранее землю на пять лет в рамках закона о бесплатном предоставлении земельных участков могут продлить аренду до 20 лет (за вычетом уже прошедшего срока аренды).
Какое это имеет значение? Как пояснили ИА "Амител" в краевом Минимущества, не все такие арендаторы успевали достроить дом в пятилетний срок и теряли право на бесплатное получение земли, участок им приходилось выкупать.
Депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова сообщила на сессии, где принимался этот закон, что изначально идея принадлежала именно либерал-демократам, но в итоге законопроект внесли от лица исполнительной власти. Но в целом ЛДПР идею поддерживает.
А вот депутат-справедливоросс Василий Железовский и вовсе заявил, что изменения ничего не изменят. Он сам, как многодетный отец, уже восемь лет пока безуспешно пытается получить такой участок. По словам еще одного депутата фракции "Справедливая Россия" Владислава Вакаева, в Барнауле в 2016 году лишь одна семья смогла получить такой участок.
В Минимущества подчеркнули: закон стал шире, он дает больше возможностей для приобретения земли для многодетных семей.
- Решение о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства или договор аренды при отсутствии разрешения на строительство не дает гражданину права на строительство индивидуального жилого дома.
- Подключение индивидуальных жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется за счет собственника или арендатора земельного участка.
- Использование земельного участка для целей, не связанных с индивидуальным жилищным строительством или ведением личного подсобного хозяйства, передача земельного участка (части земельного участка) в субаренду, передача прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам не допускается.
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