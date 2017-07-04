Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу, посвященный заслуженному тренеру РСФСР А.А. Кишицкому, прошел в Барнауле первого июля. Несмотря на жаркую погоду, понаблюдать за гонками приехало много барнаульцев.

Генеральным спонсором соревнований выступил Барнаульский пивоваренный завод. Чемпионат проводится уже во второй раз, а принять в нем участие приезжают сильнейшие спортсмены со всей России. Также стоит отметить, что самому юному участнику соревнований всего пять лет.

Как рассказал главный судья соревнований Войниченко Валерий Николаевич, в СФО Барнаул удостоен чести принимать двух мастеров международного класса: чемпиона мира и чемпиона Европы по гонкам на льду Дмитрия Хомицевича и чемпиона Европы Василия Несытого.

Сухая трасса делает мотокросс еще зрелищней, считает председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода и депутат барнаульской городской думы, Андрей Солодилов.

“В сухую погода прыжки становятся длиннее и выше. Есть на что посмотреть, зрителям скучать не приходится. Я считаю, что мотокросс – это самый зрелищный вид спорта, здесь постоянно происходят какие-то действия, зрителям скучать не приходится. В дождь может быть комфортней, потому что не жарко, зато сегодня сухая трасса, будут очень высокие длинные прыжки. Мы поддерживаем все технические виды спорта, они развивают не только силу воли и физические данные, но техническую грамотность. Когда – то в детстве я и сам занимался этим видом спорта", — рассказал Андрей Солодилов.

Призовой фонд соревнований составил 200 тысяч рублей.