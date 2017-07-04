Известный архитектор Александр Деринг в эфире программы на ГТРК Алтай заявил, что сереброплавильный завод может быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для чего это нужно и что это значит для города, он рассказал корреспонденту Amic.ru.

Зачем входить в список ЮНЕСКО?

По словам Александра Деринга, в данный момент проект находится на стадии планировки комплекса, размещения новых объектов, разработки концепции реставрации, а так же реализации охраны исторического объекта.

"Это будет этап трансформации исторической части города, переход на совершенно новый качественный уровень. Для этого требуется серьезный бюджет, разработка дорожного плана, расчет расходов, планирование логистики", — говорит архитектор.

Он утверждает, что это не только его личный труд. Будет задействована целая команда специалистов. Кроме того, эксперт уверен, что объект будет приносить серьезный экономический доход. Но для этого необходимо сотрудничество с коммерческими организациями.

Аналогичным примером проекта является 130-й квартал — специально создаваемая зона исторической застройки в Иркутске, включающая в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.

По словам Александра Деринга, данный комплекс приносит больше 1 млрд дохода в год. Напомним, что согласно проекту в главном здании Барнаульского сереброплавильного завода может быть одна из главных площадок города. На территории предлагается создать большой музейный и торгово-развлекательный комплексы.

С чего всё начиналось

С Барнаульским сереброплавильным заводом напрямую связано появление и развитие города. Изначально Акинфий Демидов строил на берегу Барнаулки медеплавильный завод. Он соорудил в устье реки плотину и к 1744 году строительство завершилось. Но спустя два года в алтайской руде было обнаружено серебро, и завод был переориентирован на его добычу и выплавку. В последующие десятилетия будущая столица Алтайского края стала источником 90% всего серебра в Российской Империи. Поначалу среднегодовая добыча составляла 460 пудов ценного металла (7,5 тонн), а в отдельные годы она достигала 1000 пудов. Постепенно руда истощалась, и к концу XIX века завод утратил своё значение и был закрыт. Но стены завода пустовали недолго и вскоре в его помещениях разместился кабинетский лесопильный завод. После революции он был назван именем И. С. Казанцева, а во время Великой Отечественной войны в 1942 году на его место перебазировалась эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика.

В наше время

На данный момент согласно программе "Барнаул – горнозаводской город", из Барнаульского сереброплавильного завода предполагается создать музей под открытым небом. Напомним, что проект по созданию "горнозаводского кластера" прошёл конкурсный отбор в Москве и попал в федеральную программу по развитию туризма. По предварительным расчетам объект займет обширную площадь от Социалистического проспекта до Красноармейского. Запланированы реставрация завода, а также строительство новых зданий, в том числе торговых площадей.

У завода есть владельцы

Собственник комплекса зданий бывшего завода "Россельхозбанк" в 2017 году проводил публичные торги по его продаже с начальной ценой в 233 млн рублей. Новым собственником исторического комплекса стала компания "Матч". Владельцы завода уже заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом новые собственники подчеркнули, что намерены соблюдать и социальные интересы.

"Проект станет туристическим магнитом для жителей всей России. Мы сделаем его жемчужиной нашего города", — уверен Александр Деринг.

Вадим Ощиков