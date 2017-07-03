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Водитель в Алтайском крае, пытавшийся дать взятку сотруднику ДПС в размере 200 рублей, приговорен к штрафу в 7 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Рубцовском районе. Мужчина был остановлен за управление транспортным средством без обязательной страховки.

"Пытаясь избежать наказания, он предложил полицейскому денежные средства в размере 200 рублей за не составление протокола", — уточняют в полиции.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к штрафу в размере 7 тысяч рублей.