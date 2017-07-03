Фото: ucoz.com
Водитель в Алтайском крае, пытавшийся дать взятку сотруднику ДПС в размере 200 рублей, приговорен к штрафу в 7 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Рубцовском районе. Мужчина был остановлен за управление транспортным средством без обязательной страховки.
"Пытаясь избежать наказания, он предложил полицейскому денежные средства в размере 200 рублей за не составление протокола", — уточняют в полиции.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к штрафу в размере 7 тысяч рублей.
Комментарии
пошутил
оскорбил и унизил.
Правосудие восторжествовало. Заставят заплатить не 200р, а 7000р.
Водитель в Алтайском крае, пытавшийся дать взятку сотруднику ДПС в размере 200 рублей, приговорен к штрафу в 7 тысяч рублей!
Несоизмеримая цена вопроса!
Более выглядит на выполнение плана по составлению протоколов. Старо как мир с моралью прежней: "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать ..."
как можно назвать взяткой 200 руб.?
Чушь. Водитель видимо хотел отдать штраф сразу ГИБДДшнику, а тот сволочью оказался и закатил ему взятку. Нет таких сумм при взятках.
А так же, как можно признать и 6 малыша пьяницей! Тут ничего святого и разумного нет, кроме дешевого и глупого пиара!
А так же, как можно признать и 6 малыша пьяницей! Тут ничего святого и разумного нет, кроме дешевого и глупого пиара!
Вранье
Это Российский Анекдот - Дал мало (200 руб) Коп и обиделся- наградил штрафом в 7000 руб. А дал бы 30 000 руб взял бы с Удовольствием и никуда бы и не пожаловался!