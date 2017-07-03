Зарубежные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, что стало максимальным оттоком за последние 3,5 года, сообщает "Коммерсант".

По оценкам, основанным на данных специалистов "Ренессанс капитала", объем средств, которые вывели за неделю в конце июня, превысил $83 млн. По данным Центробанка, с января по май чистый вывоз капитала из РФ достиг $22,4 млрд. В 2016 году за этот период было выведено $10,3 млрд.

Как отмечается, бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России и падением цен на нефть.

В то же время увеличиваются инвестиции в активы других развивающихся стран. Так, на прошедшей неделе фонды развивающихся рынков в общей сложности привлекли почти $1,9 миллиарда, а за четыре месяца - почти $28 млрд.

Эксперты отмечают, что дальнейшая распродажа российских активов вполне возможна. В частности, из за того, что в июле палата представителей американского конгресса может начать рассмотрение новых санкций в отношении России в ответ на ее вмешательство в прошлогоднюю президентскую кампанию в США и на ее действия на Украине и в Сирии. Сенат ужесточение санкций уже одобрил.