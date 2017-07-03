Зарубежные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, что стало максимальным оттоком за последние 3,5 года, сообщает "Коммерсант".
По оценкам, основанным на данных специалистов "Ренессанс капитала", объем средств, которые вывели за неделю в конце июня, превысил $83 млн. По данным Центробанка, с января по май чистый вывоз капитала из РФ достиг $22,4 млрд. В 2016 году за этот период было выведено $10,3 млрд.
Как отмечается, бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России и падением цен на нефть.
В то же время увеличиваются инвестиции в активы других развивающихся стран. Так, на прошедшей неделе фонды развивающихся рынков в общей сложности привлекли почти $1,9 миллиарда, а за четыре месяца - почти $28 млрд.
Эксперты отмечают, что дальнейшая распродажа российских активов вполне возможна. В частности, из за того, что в июле палата представителей американского конгресса может начать рассмотрение новых санкций в отношении России в ответ на ее вмешательство в прошлогоднюю президентскую кампанию в США и на ее действия на Украине и в Сирии. Сенат ужесточение санкций уже одобрил.
Комментарии
Правильно делают. В стране где правит Вова, а не закон серьёзный бизнес быть не может.
При таком печальном раскладе,на предстоящей встрече, о чем говорить двум одиночествам: Д.Трампу и В.Путину.
очевидно, просто такая методика подсчета
кто хотел вывести, вывел бы уже давно...
В то же время увеличиваются инвестиции в активы других развивающихся стран
25 лет капитализма и вот РФ уже стала развивающейся страной )
а когда-то СССР был высокоиндустриальной державой
так победимЪ
Извините, но было бы на/срать на отток, если бы производство товаров было налажено в России, а не покупались бы за валюту за бугром. А так не на/срать-так боязно.
3.07.2017 16:33
- гость -
При таком печальном раскладе,на предстоящей встрече, о чем говорить двум одиночествам: Д.Трампу и В.Путину.
сезюрену с вассалом завсегда есть о чем поговорить
По данным Центробанка, с января по май чистый вывоз капитала из РФ достиг $22,4 млрд. В 2016 году за этот период было выведено $10,3 млрд.
Правительство на эшафот пора, раз позволяют грабить свою страну. Все сделали чтобы по бросовой цене распродать последние активы нашего народа.
Наш Вассал выглядит дерзким. Сезурен Дональд аж в прострации и в недоумении от такого демарша!
Старая "бородатая" фраза - "У долларов ностальгия, вот они и потянулись на родину"
Троли проплаченные, один человек не может отвечать за то, что всё правительство недалёкие неумеющие управлять люди.
Давай, Вова, повышай налоги, пенсионный возраст. Дави народ, дави, может проснётся.
"25 лет капитализма и вот РФ уже стала развивающейся страной )"
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какого капитализма? капитализм только начали строить, а потом привели путина и построили путинизм.
развивающиеся страны развиваются, у них растёт экономика бОльшими темпами, чем в развитых странах. а у нас ничего уже не растёт, кроме количества миллиардеров и нищих.
3.07.2017 17:07
Гонец из Пензы
это в каких странах экономика растет последние 8 лет, поясните с аргументами.
Вы похоже в экономике не петрите совсем.
Фигня! Поклонская или Мизулина вносят законопроект запрещающий отток капитала и разрешающий только приток, дума за два дня принимает, путин подписывает и вуаля....никакого оттока нету. А есть избыток денег. Всё гениальное просто!
Не благодарите.