Фото: deschide.md

Французские органы юстиции предъявили обвинили в терроризме экстремисту, который заявил, что собирается убить президента страны Эммануэля Макрона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.

По данным источника, представитель французских ультраправых написал на одном из форумов, что собирается купить автомат Калашникова и напасть на главу государства. Атака должна была произойти 14 июля на Елисейских полях во время военного парада, который проводится в день национального праздника Пятой республики. Об этом заявлении пользователи сети сообщили на спецсайт полиции Франции, куда направляются данные об экстремистском содержании сообщений в интернете.

Правоохранители в субботу, 1 июля, задержали 23-летнего безработного молодого человека, который живет в городе Аржантёй (департамент Валь д’Уаз, севернее Парижа). Во время задержания злоумышленник угрожал стражам порядка ножом, добавляет канал. Еще два ножа нашли в его машине.

Злоумышленника уже судили в минувшем году за пропаганду терроризма. Канал пишет, что задержанный является психически неуравновешенным, однако эксперты признали его ответственным за свои действия.