Фото: ok.ru
Полиция в Горном Алтае задержала двух женщин, которые подозреваются в причинении ножевых ранений своим родственникам.
Как сообщили в МВД по республике, первый инцидент произошел в селе Майма. С ножевым ранением был госпитализирован 63-летний местный житель. Выяснилось, что к преступлению причастна 36-летняя родственница потерпевшего. Во дворе дома был найден нож со следами крови.
Согласно предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошла ссора.
Подобный инцидент случился в Горно-Алтайске. В данном случае в больницу попал 35-летний мужчина, которого, как удалось установить, ранила его гражданская супруга.
По обоим фактам проводятся проверки.
Комментарии
бесноватые прям как ксюха ткаченко #онажимать.
По заголовку решил, что две женщины между собой на ножах подрались. Даже была небольшая надежда на записи с камер видеонаблюдения.
Че за жесть происходит в республике????
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