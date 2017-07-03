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Полиция в Горном Алтае задержала двух женщин, которые подозреваются в причинении ножевых ранений своим родственникам.

Как сообщили в МВД по республике, первый инцидент произошел в селе Майма. С ножевым ранением был госпитализирован 63-летний местный житель. Выяснилось, что к преступлению причастна 36-летняя родственница потерпевшего. Во дворе дома был найден нож со следами крови.

Согласно предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошла ссора.

Подобный инцидент случился в Горно-Алтайске. В данном случае в больницу попал 35-летний мужчина, которого, как удалось установить, ранила его гражданская супруга.

По обоим фактам проводятся проверки.



