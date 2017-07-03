У 52-летнего певца Евгения Осина, прославившегося песней "Плачет девушка в автомате", отказали ноги, пишет журнал StarHit​.

"Две недели назад у меня отказали нижние конечности. Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, дочь и бывшая жена совсем меня забыли, а я с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Требуется несколько операций", — рассказал изданию певец, отметив, что поклонники привыкли видеть его "веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось".

Как отмечается, в больницу музыкант попасть не может, поскольку элементарно нет денег даже на самое необходимое.

"В кошельке пусто. Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границей. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они мня обманули", — пожаловался Осин.

Главная проблема в том, что артист больше не сможет выступать и зарабатывать себе на жизнь.

"У меня серьезная проблема с ногами, мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. У меня было вывихнуто плечо, в дальнейшем кости неправильно срослись. Надо делать операцию. Причем самое обидное, что болит именно то плечо, на котором висит гитара, а она тяжелая, весит пять-семь килограммов", — объяснял он ранее порталу Dni.Ru.