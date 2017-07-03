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Воры в Новосибирске украли гараж и машину ВАЗ-21140, находившуюся внутри него. Об этом сообщает ГУ МВД России по НСО.

Уточняется, что злоумышленники подъехали к гаражу, расположенному по улице 2-й Кирпичный переулок, 14 июня на грузовике с краном-манипулятором, и совершили кражу. Своими действиями они причинили владельцу автомобиля и гаража ущерб в размере 335 тысяч рублей.

Через некоторое время стражи порядка задержали подозреваемых, которыми оказались 18-летний не судимый новосибирец и 19-летний местный житель, которого ранее привлекали к ответственности за кражу.

Автомобиль LADA полицейские нашли сгоревшим в лесополосе в 300 метрах от места кражи. В пресс-службе рассказали, что преступники сняли с машины колеса и двигатель, которые они сдали в один из пунктов приема металлолома. То же они сделали с гаражом, распилив его на куски.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых находится под стражей.