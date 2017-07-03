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Руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай Наталью Елбаеву ждет суд по обвинению в получении крупной взятки в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, согласно версии правоохранителей, летом 2015 года глава УФАС получила взятку от директора компании, специализирующейся на строительстве.

В СКР уточняют, что данные деньги являли собой "благодарность" за способствование фирме в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в Кош-Агачском районе.

Известно, что сумма контракта на строительство школы превышала 200 миллионов рублей.

Деньги Наталье Елбаевой, добавляет следствие, были переданы посредником в ее автомобиле.

"В ходе расследования чиновница раскаялась и способствовала расследованию преступления. В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства и автомобиль Лексус на общую сумму более 2,5 миллионов рублей", — также указывают в СКР.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Наталье Елбаевой грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.



