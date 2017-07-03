Глава МЧС РФ Владимир Пучков на селекторном совещании предупредил россиян, что в июле их ожидают природные катаклизмы — резкие перепады температур, сильный ветер, осадки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", — сказал Пучков.

Он пояснил, что "где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки".

"Мы профессионально должны отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей, безопасности граждан в этот летний период", — подчеркнул Пучков.

Глава МЧС выразил надежду, что ситуация изменится, и в центральной России будут солнечные дни, а в регионах, страдающих от жары и засухи, пойдут дожди.