Следственный комитет в Тобольске начал проверку обстоятельств гибели четырехлетнего мальчика, которого искали всю ночь и обнаружили в реке Иртыш, пишет URA.RU.

По информации УМВД по Тюменской области, 2 июля семья с четырехлетним малышом отправилась на отдых в лес. К вечеру родители обнаружили пропажу. Поиски вели всю ночь силами местных жителей, полиции и волонтеров.

Утром 3 июля около кромки воды были обнаружены ботиночки ребенка. Позже водолазы нашли его тело.

Потерявшие малыша родители были пьяны. Как отмечает издание со ссылкой на источник, на отдых отправились четыре человека с двумя детьми — мальчиками четырех и семи лет. Когда взрослые заснули, дети пошли гулять. Младший упал в воду с обрыва. Семилетний мальчик бросился будить родителей, те начали поиски, но самостоятельно найти ребенка не смогли.

Следователи начали процессуальную проверку обстоятельств гибели малыша.