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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в рамках седьмого этапа "Бриллиантовой лиги", который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.
Так, в первом круге соревнований он выиграл забег с результатом 13,09 секунды. Однако в финальной части к финишу Шубенков пришел лишь четвертым.
Победу одержал ямайский спортсмен Рональд Леви с результатом 13,05 секунды. Вторым оказался британец Эндрю Поцци (13,14 секунды), третьим стал француз Гарфилд Дарьен (13,15 секунды).
Комментируя итог финального забега, сам Шубенков написал на своей странице в Instagram: "Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный".
Напомним, что Сергей Шубенков вынужден выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
13.18, 4е место. Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек 😪 но я все равно довольный, в забеге 13.09 было 😇. 4th, 13.18. Why haven't I improved in the final? Well, hurdling this is and everything could happen here including hits from next lanes that will break your rhythm 😪 But I'm still happy with 13.09 at semifinal 😇
Комментарии
Хоть какой то результат под нейтральным флагом. Все подарок спорту.