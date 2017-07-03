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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в рамках седьмого этапа "Бриллиантовой лиги", который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.

Так, в первом круге соревнований он выиграл забег с результатом 13,09 секунды. Однако в финальной части к финишу Шубенков пришел лишь четвертым.

Победу одержал ямайский спортсмен Рональд Леви с результатом 13,05 секунды. Вторым оказался британец Эндрю Поцци (13,14 секунды), третьим стал француз Гарфилд Дарьен (13,15 секунды).

Комментируя итог финального забега, сам Шубенков написал на своей странице в Instagram: "Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный".

Напомним, что Сергей Шубенков вынужден выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.