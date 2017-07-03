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Приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора предусматривает возможность блокировки анонимайзеров и VPN-сервисов в интернете, которые используются для получения доступа к заблокированным в стране сайтам. При этом соответствующий законопроект прошел лишь первое чтение в Госдуме, пишут в понедельник, 3 июля, "Известия".

В документе, пишет издание, перечислены критерии, оценивающие данные на сайтах с точки зрения их возможного внесения в черный список. Согласно закону, сайты с детской порнографией блокирует Роскомнадзор, данные о наркотиках и наркоторговле — МВД, с пропагандой самоубийств - Роскомнадзором, а онлайн-казино — налоговой службой.

В пункте 4.1.7 приказа сказано, что Федеральной налоговой службе нужно бороться с сервисами, которые позволяют обходить блокировки. Пункты 4.1.1−4.1.6 разъясняют критерии блокировки интернет-казино.

Газета подчеркивает, что анонимайзеров, которые предназначены только для доступа к заблокированным интернет-казино, не существует. Таким образом, ФНС будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры, если с их помощью можно получить доступ к сайтам нелегальных в стране интернет-казино и лотерей.

Замдиректор Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов считает, что новый приказ незаконен, поскольку Дума не приняла закон о запрете анонимайзеров. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова добавила, что сайты могут наказать не за нарушение, а за гипотетическую возможность его совершения.

Ранее сообщалось, что закон о запрете обхода блокировок в сети, которые включает запрет анонимайзеров и VPN-сервисов, приняла ГД в первом чтении 23 июня. Депутаты заверяют, что документ не накладывает дополнительных запретов, поскольку противоправный контент уже является запрещенным.