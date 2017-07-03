В центре Калининграда на стоянке возле торгового центра экстренные службы поймали настоящего дикого бобра, сообщается в Instagram полиции Калининграда.

"Животное заметил дежуривший наряд патрульно-постовой службы полиции. Бобр забрался под машину. Полицейские вызвали на место сотрудников МЧС и обеспечили на месте безопасность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бобры очень сильно кусаются, поэтому могли пострадать проходящие мимо люди. Приехавшие по вызову специалисты изловили животное и вывезли его в безопасное для него место.