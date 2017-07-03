Победа Германии
Немецкие футболисты в финале Кубка Конфедераций одержали победу над чилийскими спортсменами.
Любители футбола считают, что команда достойно сыграла на турнире и заслуживает победы, но при этом отмечают, что видят в успехе немецких футболистов большую заслугу их тренера, Йоахима Лева.
Вот и закончилась генеральная репетиция перед ЧМ 2018. В России завершился Кубок Конфедераций 2017. Завершился турнир умопомрачительным футболом в исполнении сборных Германии и Чили . Ну как же жалко последних... Как же хотелось, что бы коротыши, с сумасшедшей скоростью в красных футболках, затащили хотя бы один гол. Заслужили парни своим сумасшедствием, своей страстью биться за страну, своим стремлением и ЖЕЛАНИЕМ выжигать каждый участок поля. Но, как говорится, в футбол играют все, а выигрывают немцы. Кстати , Лев привёз самую молодую команду. Средний возраст 24 года. Парней с победой !!!👏👏👏🇩🇪🇩🇪🇩🇪 Спасибо за хороший футбол! #eloil#diesel#доставка#продажа#гсм#солярка#дизель#футбол#германия#чили#кубокконфедераций2017#кк2017
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Трагедия в Челябинской области
На озере Максимка Челябинской области перевернулась алюминиевая лодка — в итоге происшествия погибли семь человек, среди них четверо детей и двое тех, кто бросился спасать тонущих.
"Бросились на помощь и погибли, это как?", "соболезнуем" — недоумевают пользователи соцсетей и предлагают ввести новый школьный предмет.
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Критика 19-летнего футболиста
Зарубежные пользователи соцсетей раскритиковали полузащитника "Баварии" Ренату Саншеша после того, как он разместил видео в своем Instagram, где он позирует с веером из денежных купюр. После критики спортсмен ролик удалил, но его уже успели разметить на Youtube.
После этого футболисту пришлось извиняться.
"Есть шутки, которые свидетельствуют о хорошем чувстве юмора, а другие вызывают неприязнь. Прошу прощения не только за отсутствие вкуса, но и за необдуманное решение, пусть это и случилось в атмосфере праздника в узком кругу. Обещаю, что постараюсь быть образцом на поле и вне его. Этот случай станет для меня уроком", — написал Саншеш.
Há brincadeiras de bom gosto e outras de mau gosto. Em face do que hoje foi divulgado, tenho de me penitenciar não só pelo mau gosto, mas também pela atitude fútil e irreflectida que tive, não servindo sequer de desculpa que esta tenha ocorrido num círculo restrito de amigos e em ambiente de férias. As minhas origens cedo me ensinaram a valorizar, e muito, o que com trabalho conquistamos e não posso deixar de reconhecer a forma desrespeitosa que a minha acção, totalmente impensada, pode fazer crer. Eu, garanto, não sou assim, e sempre lutarei, dentro e fora do campo, para ser um exemplo de profissionalismo, humildade, carácter e dignidade. Servirá de lição para o futuro!
"Алтайское пугало"
В Интернете набирает популярность видео под названием "Алтайское пугало". Паблики сообщают, что такое своеобразное пугало создали где-то в Алтайском крае и резюмируют, что "теперь не только вороны, но и соседи боятся заходить".
"Жесть", "креативненько", "только в интернете оно не алтайское"- пишут пользователи соцсетей, ставя под сомнение, что такое пугало было сделано в Алтайском крае.
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