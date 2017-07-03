Победа Германии

Немецкие футболисты в финале Кубка Конфедераций одержали победу над чилийскими спортсменами.

Любители футбола считают, что команда достойно сыграла на турнире и заслуживает победы, но при этом отмечают, что видят в успехе немецких футболистов большую заслугу их тренера, Йоахима Лева.

#КК2017 #Football #DieMannshaft #SaintPetersburg #CHIGER A post shared by Валерия Кокшарова (@koksharovalera) on Jul 2, 2017 at 11:31pm PDT

Чемпионы Мира 🏆 Чемпионы Европы до 21 года 🏆 Победители Кубка Конфедераций 🏆 Понятно, за кем будущее футбола🇩🇪 #КК2017#футбол#Германия#заслуженнаяпобеда A post shared by Аморальный урод. (@artem_bulgakow) on Jul 2, 2017 at 10:35pm PDT

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Трагедия в Челябинской области

На озере Максимка Челябинской области перевернулась алюминиевая лодка — в итоге происшествия погибли семь человек, среди них четверо детей и двое тех, кто бросился спасать тонущих.

"Бросились на помощь и погибли, это как?", "соболезнуем" — недоумевают пользователи соцсетей и предлагают ввести новый школьный предмет.

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Критика 19-летнего футболиста

Зарубежные пользователи соцсетей раскритиковали полузащитника "Баварии" Ренату Саншеша после того, как он разместил видео в своем Instagram, где он позирует с веером из денежных купюр. После критики спортсмен ролик удалил, но его уже успели разметить на Youtube.

После этого футболисту пришлось извиняться.

"Есть шутки, которые свидетельствуют о хорошем чувстве юмора, а другие вызывают неприязнь. Прошу прощения не только за отсутствие вкуса, но и за необдуманное решение, пусть это и случилось в атмосфере праздника в узком кругу. Обещаю, что постараюсь быть образцом на поле и вне его. Этот случай станет для меня уроком", — написал Саншеш.

"Алтайское пугало"

В Интернете набирает популярность видео под названием "Алтайское пугало". Паблики сообщают, что такое своеобразное пугало создали где-то в Алтайском крае и резюмируют, что "теперь не только вороны, но и соседи боятся заходить".

"Жесть", "креативненько", "только в интернете оно не алтайское"- пишут пользователи соцсетей, ставя под сомнение, что такое пугало было сделано в Алтайском крае.