Há brincadeiras de bom gosto e outras de mau gosto. Em face do que hoje foi divulgado, tenho de me penitenciar não só pelo mau gosto, mas também pela atitude fútil e irreflectida que tive, não servindo sequer de desculpa que esta tenha ocorrido num círculo restrito de amigos e em ambiente de férias. As minhas origens cedo me ensinaram a valorizar, e muito, o que com trabalho conquistamos e não posso deixar de reconhecer a forma desrespeitosa que a minha acção, totalmente impensada, pode fazer crer. Eu, garanto, não sou assim, e sempre lutarei, dentro e fora do campo, para ser um exemplo de profissionalismo, humildade, carácter e dignidade. Servirá de lição para o futuro!

A post shared by RS35 OFICIAL (@renatosanches35) on Jun 30, 2017 at 7:54am PDT