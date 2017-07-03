Фото: vk.com

Видео с оригинальным пугало набирает популярность в социальных сетях. Участники паблика Barnaul22 во "ВКонтакте" также присоединились к обсуждению ролика в понедельник, 3 июля.

На записи видно, как кто-то установил вместо обычного огородного пугала человеческий силуэт с маской из фильма ужасов "Крик". При этом необычное пугало крепится к земле через трубу, сделанную в виде руля мотоцикла.

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"Креативненько", — пишут барнаульцы, отмечая с юмором, что с таким пугалом вороны не только перестанут воровать урожай, но и вернут украденное в минувшем году.