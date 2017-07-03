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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух младенцев, тела которых с разницей в несколько дней нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Новокузнецке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

В СК уточнили, что сначала на ленточном конвейере в цехе муниципального предприятия по переработке бытовых отходов нашли тело новорожденного мальчика, а пару дней спустя там же обнаружили тело новорожденной девочки.

По фактам убийства матерью новорожденного ребенка возбуждены два уголовных дела. Правоохранителям уже удалось установить, из какого района был привезен мусор, а также водителей мусоровозов и маршруты их движения.

В ближайшее время с помощью судмедэкспертиз будет установлено, были ли дети живорожденные, а также их точную причину и давность смерти. В ведомстве добавили, что были выделены ДНК-профили, позволяющие идентифицировать матерей погибших детей.

Также следователи устанавливают жительниц Новокузнецка с признаками недавней беременности, проверяют больницы и женские консультации.