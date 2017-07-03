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Бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, обвиняемый в коррупционных преступлениях, принес извинения в связи со своим уголовным делом, сообщают "Наши Новости".

Издание уточняет, что в ходе заседания, прошедшего 3 июля в Железнодорожном районном суде Барнаула, экс-чиновник обратился с такими словами к своим родственникам. Что же касается своего отношения к обвинениям в свой адрес, то в данном случае Юрий Денисов никаких извинений не приносил.

Обращаясь же к суду, господин Денисов призвал внимательно оценить доказательства, которые привод сторона государственного обвинения. "Прошу суд, хотя я знаю наверняка, что это и так будет сделано, внимательно и всесторонне оценить доказательства, ваша честь", — цитирует слова бывшего замгубернатора "Банкфакс".

Напомним, что суд по делу Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой вошел в завершающую стадию. Вероятно, что приговор будет вынесен в ближайшие пару недель.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что бывший заместитель губернатора Алтайского края, курировавший образование в регионе, обвиняется в особо крупном взяточничестве, а его супруга — в посредничестве при получении преступных денег.

Общая сумма взяток, согласно версии следствия, составляет порядка 2,5 миллионов рублей.

Государственное обвинение ранее запросило у суда назначить экс-чиновнику наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для Татьяны Денисовой представитель прокуратуры просит 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат супруги экс-чиновника Сергей Шмаков, говоря о позиции гособвинения, отметил: "Хочу сказать, что тот срок, который попросил прокурор, он не отражает гуманного подхода к целям, преследуемым наказанием".



