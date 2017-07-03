Новую подъездную дорогу к племенному комплексу ОАО "Промышленный" в Бийском районе в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2017г" построит "Юго-восточное ДСУ". Транспортная развязка улучшит логистику, считают на предприятии.

ОАО "Промышленное" — это крупный животноводческий комплекс, насчитывающий 1300 голов крупно-рогатого скота герефордской породы. По словам генерального директора предприятия Сергея Ветрова, герефордская порода очень хорошо акклиматизировалась не только на Алтае, но и на Дальнем Востоке в условиях рискового земледелия.