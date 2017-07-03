Розыгрыш "МедиаКуш" от Медиагруппы "FM-Продакш" стартовал 3 июля. Стали известны обладатели призов от радиостанций Русское Радио, Европа Плюс и сайта amic.ru.

Первый приз разыгрывался от одной из топовых радиостанций — Русского Радио. Главным действующим лицом стал годовалый Михаил Ильич — сын программного редактора Русского Радио Барнаул Ильи Шаповалова. Малыш выбрал счастливый номер победителя — № 86 . Билеты на концерт Наргиз получил шоу-рум "Diva".

Команда "FM-Продакшн" во главе с членами комиссии директором рекламного агентства Натальей Басиной, директором по маркетингу Татьяной Бондаревой, директором Event-агентства Викторией Романовой поздравили руководителя шоу-рума Аниту Сухорукову.

Согласно правилам розыгрыша, Анита выбрала следующего победителя

Обладателем приза от радиостанции Европа Плюс Барнаул стала компания под номером 13 — "Альтерра". Представители компании получили сертификат на поездку на концерт "Европа Плюс Life", который состоится в Москве, 29 июля

Номер 4 стал счастливым для автомаркета "Гараж". Именно они стали обладателем приза от сайта amic.ru – сетификата на обучение в Центре бизнес-мастерства "Харизма". Уже завтра утром они получат свой приз от FM-Продакшн и выберут очередного победителя "МедиаКУШа" .