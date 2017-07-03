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В Новосибирск не пустили свыше 40 тонн нектаринов из Китая, зараженных восточной плодожоркой. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Отмечается, что 44,05 тонны фруктов ввезли в регион на минувшей неделе. В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выяснилось, что фрукты заражены гусеницами. Наличие плодожорки подтвердили также лабораторные исследования в ФГБУ "Новосибирская МВЛ", отметили в ведомстве. Подчеркивается, что при этом с фитосанитарным сертификатом на фрукты проблем не было.

Партию зараженных нектаринов изъяли, а на владельца груза будет составлен административный протокол.

Уточняется, что плодожорка — это бабочка-вредитель плодовых культур, которая поражает плоды и молодые побеги разных розоцветных культур. Гусеница чаще всего атакует персики, айву, груши, сливы, абрикосы, яблони, мушмулу и кизильник.