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Челябинские власти окажут материальную помощь двум семьям, чьи родные погибли в воскресенье, 2 июля, на водоеме, где перевернулась лодка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора области Дмитрия Федечкина.

Напомним, ЧП произошло в запруде рядом с поселком Тогузак. На водоеме, согласно предварительной информации, перевернулась лодка, в которой находились пять человек, ни один не смог выбраться на берег. Еще двое погибших отдыхали на берегу и попытались помочь тонущим. Спасатели сначала нашли тела четырех человек, в том числе двоих детей, а затем нашли еще два ребенка. Поиск пропавшего мужчины продолжается.

Федечкин рассказал, что челябинский губернатор Борис Дубровский разобрал трагедию и решил выделить деньги семьям погибших. Согласно предварительным данным, каждая из двух семей получит до 100 тысяч рублей.

Также отмечается, что глава региона с сожалением констатировал, что данная трагедия произошла в результате нарушения всех мер безопасности.

Предварительно установлено, что водоем Максим, где перевернулась лодка, не оборудован ни для купания, ни для плавания на лодках, но несколько человек решили использовать находившуюся на берегу лодку, в которой не было спасательных жилетов.