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Мужчину с крокодилом задержали на улице города Новороссийск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

На минувшей неделе в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. В комментариях очевидцы отметили, что это происходило на одном из пляжей Анапы, рядом с плавающими в море людьми. При этом посетители пляжа спокойно реагировали на хищника и не только не боялись его, но и даже пытались погладить.

По словам старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Антона Лопатина, по факту жестокого обращения с животными, а также предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка.

При этом собеседник агентства отметил, что не факт, что задержанный владеет именно тем самым крокодилом, запечатленным в ролике. "Животное передали в зоопарк Анапы "Мадагаскар", — добавил Лопатин.

По его словам, сам хозяин крокодила заверяет, что купил животное в магазине в 2012 году и никаких услуг по фотосъемке не предоставлял. Владелец крокодила добавил, что хищник жил у него в квартире в аквариуме. При этом никакими документами на животное, кроме чека, мужчина не обладает.