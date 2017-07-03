Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из муниципальных детских садов Барнаула, обвиняемой в хищении денежных средств, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, заведующая детским садом в период с мая по декабрь 2016 года с целью хищения бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в учреждение двух своих знакомых, зная, что данные лица не будут исполнять должностные обязанности.

"После этого, начисленную указанным работникам заработную плату, обвиняемая забирала себе и тратила на свои личные нужды. Кроме того, в процессе трудоустройства знакомых лиц, заведующая заключала с ними фиктивные договоры об оказании услуг, работы по которым не производились, а оплату по ним обращалась в ее пользу", — говорится в сообщении.

В результате обвиняемая, по мнению следствия, похитила денежные средства в сумме более 112 тысяч рублей.