В Барнауле на пересечении ул. Молодежная и пр. Красноармейский автомобилистов "порадовал" недавний ремонт дороги, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Второй слой асфальта положен, работу сдать еще не успели, уже ппц", — отмечают очевидцы.

Как сообщалось ранее, на проспекте Красноармейском ведутся ремонтные работы. Процесс идет даже ночью. Сейчас уже восстановлены колодцы, в скором времени закончатся работы на трамвайных переездах. Дорожники обещают, что ремонт проспекта Красноармейского в Барнауле закончится к 1 сентября.

На ремонт проспекта выделено порядка 160 миллионов рублей. Всего за два года на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в краевой столице планируют потратить более 2,5 миллиардов рублей.