Более 250 тысяч человек переедут работать на Дальний Восток до 2025 года в ходе реализации новой экономической политики, заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, пишет "Парламентская газета".

Увеличить приток населения поможет и реализация крупных проектов, в их числе Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. Всего при целевой господдержке на Дальнем Востоке до 2025 года будет запущено более 670 новых предприятий.

"Мы рассчитываем на внутреннюю миграцию из других регионов России. Кроме того, приедут соотечественники, проживающие за рубежом. Программа по переселению соотечественников поможет им снизить издержки в связи с переездом", — отметил Качаев.

Он отметил, что до 2025 года предстоит обеспечить кадрами 100 тысяч новых рабочих мест.

"Потребуется перестройка системы вуз — студент — работодатель. Чем скорее новая модель образования Дальнего Востока подстроится под нынешний спрос, тем быстрее будут изменены образовательные программы, тем больше наших жителей смогут воспользоваться новыми рабочими местами. Это наша приоритетная цель", — добавил Качаев.

Главной же стратегической целью демографической политики на Дальнем Востоке является стабилизация численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году и ее увеличение до 6,5 млн к 2025 году.

К таким цифрам Минвостокразвития планирует прийти с помощью снижения смертности и повышения рождаемости.