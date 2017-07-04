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Жара до +31 градуса и дожди с грозами ожидаются в Алтайском крае во вторник, 4 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.

В первую очередь, осадки накроют западные и северо-западные районы края. Днем в регионе +26…+31 градус.

Ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров, днем при грозах порывы до 15-20 метров.

В Барнауле в конце дня дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице +26…+28 градусов. Ветер будет южный, до 11 метров в секунду.