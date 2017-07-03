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Минсельхоз: роста цен на отечественные продукты не ожидается

, ИА "Амител"
Министр Ткачев отметил, что к осени могут снизиться цены на плодоовощную продукцию

Фото: Gorobzor.ru

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев в интервью телеканалу НТВ сообщил, что роста цен на продовольственные товары отечественного производства не ожидается.

"У нас дефицита по большому счету не будет. По крайней мере, не предполагается по тем или иным видам продукции, которая производится у нас в России. Поэтому я не прогнозирую такого скачка. Он может быть сезонный, временный, как, собственно, каждый год — не только у нас в стране, но и во всем мире", — сказал министр .

Он также отметил, что к осени могут снизиться цены на плодоовощную продукцию на фоне прихода на рынок большого количества российских овощей.  

Ранее о снижении цен на овощи заявлял глава МЭР Максим Орешкин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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