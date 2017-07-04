Фото: Avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 80,3 квадратных метра продают в центре Барнаула за 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в кирпичной шестиэтажке на улице Профинтерна.

"Просторная двухкомнатная квартира в центре города с отличным ремонтом. В цену квартиры входит встроенная мебель и техника, парковочное место (с документами) и кладовка. Отдельный большой тамбур на две квартиры с гардеробными шкафами", — отмечается в объявлении.

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Продавец квартиры подчеркивает, что жилье находится в отличном состоянии и делает акцент на удобном расположении дома.