В Барнауле на еженедельном совещании руководителей городских служб рассматривался вопрос организации сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов с территории индивидуальной жилой застройки, сообщается на сайте администрации города.

Как отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бурыкин, с территории частного сектора вывозят мусор три организации: АО "ЭКО-Комплекс", ООО "Научный городок" и ООО "Благоустройство-2". Задействовано 17 единиц специализированного транспорта.

"Для организации централизованного сбора, транспортирования отходов территории частного сектора установлен 1251 контейнер. С 2013 года в рамках реализации программ "Благоустройство контейнерных площадок в частном секторе на территории города Барнаула на 2013-2016 годы", "Барнаул — комфортный город" на 2015-2025 годы установлено 320 монолитных контейнерных площадок, выполнено 109 асфальтобетонных оснований под контейнеры".

Под остальные 19 контейнеров, как отметил Бурыкин, бетонное основание будет обустроено в ближайшее время.

"Срок — две недели. Исполнение проверю лично", — предупредил глава администрации Барнаула Сергей Дугин и потребовал усилить работу по заключению договоров на вывоз мусора с жителями частного сектора.

Как сообщает администрация города, для обеспечения надлежащего санитарного состояния на территории индивидуальной жилой застройки мусоровывозящими компаниями ведется работа по заключению договоров на оказание услуги по вывозу отходов с жителями частного сектора. Контролирует своевременность вывоза мусора Единая диспетчерская служба мусороперевозчиков.

Также изучается вопрос о приобретении спецавтомобиля повышенной проходимости, что позволит в любую погоду вывозить мусор бестарным способом с территории частного сектора.