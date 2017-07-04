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Итальянский революционер, полководец и политический деятель Джузеппе Гарибальди родился ровно 210 лет назад – 4 июля 1807-го.
Биография этого удивительного человека может смело стать сюжетом приключенческих романов и сценарием для голливудских блокбастеров. В его жизни были битвы, служба на флоте, подпольная и открытая борьба за освобождение Италии от владычества Австрии, заочный смертный приговор, работа санитаром в больнице, бои в Южной Америке за независимость республики Риу-Гранди против Бразильской империи, тюремный срок и многое-много другое.
Этого бородатого и седовласого мужчину, который смотрит на нас со старых фотографий, можно смело называть Че Геварой XIX столетия.
В День рождения пламенного революционера и борца за независимость Италии портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку интересных фактов о Гарибальди.
- Будучи сыном капитана и владельца небольшого торгового судна, Джузеппе Гарибальди рано испробовал жизнь морского волка и уже в 15 лет стал моряком на торговых судах в Средиземном и Чёрном морях, а в 25 лет стал капитаном торгового флота;
- Гарибальди бывал в Российской империи. Так, в 1833 году его шхуна зашла в Таганрог, где он познакомился с политическим эмигрантом Джованни Баттиста Кунео и вступил в тайное общество "Молодая Италия";
- В 1834 году после попытки поднять восстание в Генуе Гарибальди вынесли заочный смертный приговор;
- В 1835 году Джузеппе перебрался в Южную Америку и стал активным участником революционного движения по ту сторону Атлантического океана;
- В родную Италию Гарибальди вернулся только спустя 13 лет и сразу же окунулся в национально-освободительное движение, став одним из главных его лиц, ведя партизанскую и открытую войну против австрийцев;
- В 1860 году Гарибальди фактически оказался правителем Сицилии и зарекомендовал себя, как прогрессивный руководитель — освободил политических заключенных, организовывал школы и приюты, раздал часть государственных земель крестьянам;
- За свою жизнь Гарибальди зарекомендовал себя, как ярый антиклерикал. Самые известные его произведения на данную тему – роман "Клелиа, или Правительство священников";
- На закате своей жизни, будучи небедным и авторитетным человеком, Гарибальди значительные суммы своей пенсии жертвовал на благотворительность;
- Гарибальди имел свой взгляд на объединение и независимость Италии, который сводился к формуле: "Для того, чтобы добиться согласия между итальянцами, необходима хорошая палка";
- Гарибальди был масоном. В 1844 году он вступил в ложу " Убежище в добродетели".
Комментарии
Заголовки конечно. То есть у Пушкина мы отмчаем годовщину со дня рождения, а этот прям дожил бы...