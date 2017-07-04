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Итальянский революционер, полководец и политический деятель Джузеппе Гарибальди родился ровно 210 лет назад – 4 июля 1807-го.

Биография этого удивительного человека может смело стать сюжетом приключенческих романов и сценарием для голливудских блокбастеров. В его жизни были битвы, служба на флоте, подпольная и открытая борьба за освобождение Италии от владычества Австрии, заочный смертный приговор, работа санитаром в больнице, бои в Южной Америке за независимость республики Риу-Гранди против Бразильской империи, тюремный срок и многое-много другое.

Этого бородатого и седовласого мужчину, который смотрит на нас со старых фотографий, можно смело называть Че Геварой XIX столетия.

В День рождения пламенного революционера и борца за независимость Италии портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку интересных фактов о Гарибальди.