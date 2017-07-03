Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призвал запретить выход на экраны фильма "Матильда". Доводы он изложил в видеоролике, размещенном на его канале на YouTube.

Священнослужитель заявил, что Россия и ее население погибнет, если фильм выйдет в прокат. Также он предсказал, что в этом случае продолжится обнищание населения страны: "Россия будет страдать чудовищным образом".

"Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, Россия погибнет - и это будет справедливо в Божьих очах", — рассказал Чаплин.

Саму картину с духовной точки зрения он сравнил с ритуальным цареубийством и плевком в душу верующих. А историческую фальсификацию, которая, по его мнению, присутствует в фильме, он назвал "хуже, чем оправдание гитлеровского фашизма".

"Приятие этого фильма, внимание благожелательное к этому фильму — грех, отлучающий от христианства", — считает Чаплин.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской должен появиться в октябре 2017 года. За запрет картины выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.