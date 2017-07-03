Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призвал запретить выход на экраны фильма "Матильда". Доводы он изложил в видеоролике, размещенном на его канале на YouTube.
Священнослужитель заявил, что Россия и ее население погибнет, если фильм выйдет в прокат. Также он предсказал, что в этом случае продолжится обнищание населения страны: "Россия будет страдать чудовищным образом".
"Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, Россия погибнет - и это будет справедливо в Божьих очах", — рассказал Чаплин.
Саму картину с духовной точки зрения он сравнил с ритуальным цареубийством и плевком в душу верующих. А историческую фальсификацию, которая, по его мнению, присутствует в фильме, он назвал "хуже, чем оправдание гитлеровского фашизма".
"Приятие этого фильма, внимание благожелательное к этому фильму — грех, отлучающий от христианства", — считает Чаплин.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской должен появиться в октябре 2017 года. За запрет картины выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Комментарии
Также он предсказал, что в этом случает продолжится обнищание население страны: "Россия будет страдать чудовищным образом".
чаплин иди недимона и Ко отлучи...
Народ и без Чаплина разберется, достали своим уже мракобесием.
3.07.2017 22:59
Kertis
+100500
пусть бы с трансформерами или форсажем последним воевал
Вообще "обнищание" и любое иное изменение благосостояния населения и страны в целом зависит от:
1. Правительства и принимаемых им решений.
2. Законотворчества в Думе.
3. Инициатив Президента.
4. От общей экономической ситуации в мире, которая, впрочем, по каждой стране складывается из предыдущих трех пунктов.
Экономика зависит не от воли Божьей. А такими вот лозунгами господин Чаплин подрывает устои государственности РФ. Он как бы говорит нам, что Бог регулирует насколько хорошо мы будем жить или насколько плохо.