Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается оставлять в машине детей младше семи лет без совершеннолетних. Документ опубликован на сайте правительства.

В постановлении об изменениях в правилах дорожного движения говорится, что перевозить детей в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с использованием детских удерживающих устройств.

"Установлен также запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетних лиц", — говорится в документе.

Для перевозки детей в возрасте младше семи лет предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка.

Для детей в возрасте от 7 до 11 лет предусмотрено использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.