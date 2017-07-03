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СМИ: завершено расследование дела "пьяного" мальчика

, ИА "Амител"
Дело еще не передано в суд

Фото: Mgorskikh.com

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого было обнаружено большое количество алкоголя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура - ознакомление сторон с материалами", — сообщил источник агентства.

После того как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как отметила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова,  дело еще не передано в суд.

Представлять интересы отца погибшего ребенка Романа Шимко будет коллегия адвокатов бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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