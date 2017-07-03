Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого было обнаружено большое количество алкоголя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура - ознакомление сторон с материалами", — сообщил источник агентства.

После того как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как отметила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова, дело еще не передано в суд.

Представлять интересы отца погибшего ребенка Романа Шимко будет коллегия адвокатов бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.